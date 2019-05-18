شكرا لقرائتكم خبر عن الريشة الطائرة يطلب تنظيم بطولة أفريقيا 2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، أنه سيتقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقى فى الاجتماع المقرر له 22 مايو الجارى فى الصين لتنظيم بطولة أفريقيا 2020 فى مصر.
ويمثل هشام التهامى مصر فى اجتماعات الاتحاد الدولى والعربى والأفريقى والبحر المتوسط للعبة المقرر لها الفترة من 22 حتى 24 مايو الجارى فى الصين.
ويعقد اجتماع اتحاد البحر الأبيض المتوسط يوم 22 من نفس الشهر الجارى، على أن يعقد اجتماع الاتحاد الأفريقى فى نفس اليوم.
بينما يعقد اجتماع الاتحاد الدولى يوم 23 مايو الجارى ومنتدى الاتحاد الدولى واجتماع الاتحاد العربى يوم 24 من نفس الشهر.
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