مانشستر سيتي يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي بسداسية فى واتفورد.. فيديو

كتب أحمد عصام حقق فريق مانشستر سيتي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على واتفورد بنتيجة 6/0، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، على ملعب ويمبلى فى نهائى البطولة. ودخل مانشستر سيتي التاريخ بعدما أصبح أول فريق في تاريخ إنجلترا يتوج بالثلاثية المحلية فى موسم واحد بعد فوزه بكأس الاتحاد اليوم والدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين. Advertisements وحملت أهداف مانشستر سيتى توقيع كل من رحيم سترلينج "هاتريك" ودافيد سيلفا وكيفن دي بروين وجابريل جيسوس فى الدقائق 26 و38 و61 و68 و81 و87. تعليقات القراء

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