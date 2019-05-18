رونالدو يوجه رسالة وداعية لأليجري

حرص كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، على توديع ماسيميليانو أليجري، المدير الفني للفريق، عقب إعلان السيدة العجوز رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وكتب الدون عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرا ميستر أليجري، لقد عشنا سنة واحدة فقط معًا، لكنها كانت استثنائية، لأنه بجانب كونك مدربًا عظيمًا، فأنت رجل رائع، كان من دواعي سروري العمل معك".

وسيرحل أليجري عن يوفنتوس بعد 5 سنوات قضاها المدرب داخل أسوار السيدة العجوز.

ونجح ماسيميليانو في التتويج بلقب الدوري الإيطالي في الخمس سنوات الأخيرة، كما توج بكأس إيطاليا 4 مرات متتالية، وفاز بكأس السوبر الإيطالي مرتين.

وقاد أليجري يوفنتوس للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا، مرتين، قبل أن يخسرهما أمام برشلونة في 2015، وريال مدريد في 2017.