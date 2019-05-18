سيلفا يكسر صيامه التهديفي أمام واتفورد

كسر الدولي الإسباني ديفيد سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، صيامه التهديفي، بعدما هز شباك واتفورد، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت، بملعب ويمبلي.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هدف سيلفا هو الأول له، بعد 27 مباراة خاضها بجميع المسابقات دون أن يسجل أي هدف.

وأوضحت الشبكة أن سيلفا سدد 34 مرة على المرمى في 2066 دقيقة، دون أن يعرف طريق الشباك.

وسجل سيلفا آخر أهدافه في 30 ديسمبر / كانون أول الماضي، في مرمى ساوثهامبتون، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

جدير بالذكر أن السيتي يخوض المباراة وهو يبحث عن اللقب المحلي الثالث، بعد فوزه بلقبي البريميرليج وكأس الرابطة.