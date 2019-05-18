سيميوني يشيد بالرباعي الراحل عن أتليتكو مدريد

أشاد الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عقب مباراة فريقه السبت أمام ليفانتي (2-2) بلاعبيه الـ"محاربين" وهم خوانفران وفيليبي لويس وجودين وجريزمان الذين خاضوا المباراة بأكملها، وذلك بعدما أعلنوا عن رحيلهم عن الفريق.
وأشاد المدرب بالتزام اللاعبين طوال فترة وجوده على رأس الجهاز الفني للأتلتي أكثر من النجاحات الرياضية التي حققوها، حيث قال "يجب أن نقدر مجهوداتهم وكل ما قدموه للنادي".
وحول اللقاء، قال سيميوني إن فريقه خرج مهزوما بهدفين في شوط المباراة الأول بسبب خطأين محددين، وأوضح أن ليفانتي دائما ما جعلنا نشعر أن بإمكانه خلق خطورة عن طريق الهجمات المضادة وبالفعل قام بهذا الأمر في الشوط الثاني.
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