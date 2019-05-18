3 لاعبين محليين في قائمة المغرب المرتقبة

كشف محمد مقروف، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة المغربي، عن وجود تنسيق مهم بين فوزي لقجع رئيس الجهاز، وهيرفي رينارد مدرب الأسود، حول تأجيل نهاية الدوري الاحترافي إلى منتصف الشهر المقبل.

فقبل أن يصدر اتحاد الكرة بيانا في هذا الموضوع، استشار لقجع ع رينارد، الذي أخبره بأنه لا مانع لديه من تأخير إنهاء المسابقة، لكونه لن يضم لقائمة الأسود، التي ستدخل معسكرا تدريبيا استعدادا لبطولة أمم إفريقيا المقبلة، لاعبين كثر من أندية الدوري المحلي.

وفي هذا السياق، علم أن عدد لاعبي الدوري المحلي الذين سيتواجدون برفقة منتخب المغرب، في بطولة أمم إفريقيا، سيقتصر على 3 لاعبين، من بينهم محمد رضا التكناوتي حارس الوداد، ومدافع الرجاء بدر بانون، مع احتمال ضم أحد اللاعبين، إسماعيل الحداد، أو محسن ياجور هداف المسابقة.

وكان رينارد قد اصطحب مع في نسخة الجابون السابقة، لاعبا محليا واحدا، وهو أمين عطوشي مدافع الوداد، الذي لم يشارك في أي من المباريات الأربع لمنتخب المغرب في النهائيات.