بايرن ميونخ يسجل رقمًا تاريخيًا جديدًا في الدوري الألماني

حقق بايرن ميونخ رقمًا تاريخيًا بعد فوزه بلقب الدوري الألماني للمرة رقم 29 في تاريخه، حيث تغلب على أينتراخت فرانكفورت في ختام مباريات البوندسليجا لموسم 2018-2019.
ووفقًا لشبكة "سكاواكا" للإحصائيات، فإن بايرن ميونخ بات أول نادٍ في تاريخ البوندسليجا يحقق لقب الدوري الألماني 7 مواسم متتالية، بدأها من موسم 2012-2013.
وفاز بايرن ميونخ على فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 78 نقطة، بفارق نقطتين عن دورتموند الذي نافس حتى الرمق الأخير.
وشارك الثلاثي أريين روبن وفرانك ريبيري ورافينيا في آخر مباراة لهم في الدوري بقميص النادي البافاري في الدوري الألماني، بعد إعلانهم الرحيل بنهاية الموسم الجاري.
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