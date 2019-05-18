فالفيردي يكشف السر الذي أفسد موسم برشلونة

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، جاهزية فريقه لخوض مواجهة إيبار، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الختامية لبطولة الليجا.

وقال فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الأسبوع الماضي واجهنا خيتافي، وكانت مباراة صعبة نظرًا لصراع خيتافي للتأهل لدوري الأبطال، بينما إيبار لا ينافس على شيء".

وأضاف: "إيبار دائما يظهر بأداء عال ونحب مثل هذه المباريات، لأننا نريد مواصلة المنافسة، ولدينا نهائي بمثابة محك جديد، وسنخوض اللقاء غدًا كتحضير لنهائي كأس الملك".

وبسؤاله عن مستقبله، أجاب: "لقد تحدثنا بالفعل عن كل هذا، ونعلم أنه حين يكون هناك هزيمة، تكثر الانتقادات، وبعد ذلك تصبح الأمور أكثر ليونة حتى المباراة التالية، ويتعين علينا التركيز على ما يتوجب علينا كسبه وليس ما حدث".

وأضاف: "جريزمان؟ هو لاعب في فريق آخر، لكنه لاعب رائع، وإذا انضم في النهاية إلى برشلونة سنرى، فنحن حاليًا نتحدث عن افتراضات عن لاعب يمكن أن يأتي أو لا، وسئلت كثيرًا عن الافتراضات التي لا أحب التحدث عنها".

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وتابع: "لا أعرف عدد الصفقات التي سنبرمها فهذا يرجع للنادي، فأنا جزء منه ولكن هناك أطراف أخرى لها رأيها، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا، مع الأخذ في الاعتبار نقاط القوة التي لدينا".

وعن إمكانية إجراء المداورة، أجاب: "الفكرة أن نبقى نشطين، ولا نريد الوصول إلى نهائي الكأس بدون إيقاع المنافسة، بل يلعب الفريق النهائي بأداء جيد".

وأردف: "لقد كان الموسم جيدًا للغاية ما أفسده هو الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، فنحن توجنا بالسوبر الإسباني والليجا وعلى أعتاب التتويج بكأس الملك، وفي بداية مايو كنا ننافس على كل الألقاب".

ونوه: "غرفة تغيير الملابس جيدة، وكل يوم أفضل، وسننسى الإقصاء، فحين يحدث ذلك تكون الأيام التالية صعبة، ويتعافى الفريق ويريد الجميع اللعب في نهائي كأس الملك، وميسي مثل الباقين".

واختتم بالحديث عن تقنية الفيديو: "الجدل في كرة القدم لن ينتهي بوجود التقنية، لأن المصالح ستستمر باستمرار الجدل، صحيح أنه أكثر عدلا لأن الأخطاء قلت ولكن له تأثير على إيقاع المباراة، لأن هناك أوقاتًا تتطلب فيها المشاورات 5 دقائق".