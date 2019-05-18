أليجري يعلن قائمة يوفنتوس لمباراة التتويج أمام أتالانتا

أعلن ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة السيدة العجوز استعدادًا لمواجهة أتالانتا، مساء غدٍ الأحد، ضمن لقاءات الجولة 37 من الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن يحتفل يوفنتوس بلقب الاسكوديتو، في مباراة الغد، بعدما توج بلقب البطولة في الجولة 33 من عمر المسابقة بشكل رسمي، فيما سيحتفل به أمام أتالانتا، لكونها المباراة الأخيرة للفريق بملعب الأليانز ستاديوم، معقل البيانكونيري، هذا الموسم.

وجاءت قائمة السيدة العجوز كالتالي:

"تشيزني، بنسوليو، ديل فافيرون دي تشيليو، كيليني، كاسيريس، أليكس ساندرو، بارزالي، بونوتشي، كانسيلو، روجاني، سبينازولا، بيانيتش، ماتويدي، إيمري تشان، بنتانكور، نيكولاسي كافيالي، رونالدو، ديبالا، كوادرادو، ماندزوكيتش، مويس كين، بيرنارديسكي".

وتواجد جورجيو كيليني، مدافع وقائد البيانكونيري، بقائمة الفريق، رغم معاناته من إصابة في الأيام القليلة الماضية، إلا أن أليجري قرر ضمه للاحتفال برفقة الفريق بلقب الاسكوديتو.