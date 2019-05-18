شكرا لقرائتكم الداخلية يخوض مباراة ودية أمام سيراميكا الخميس المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر فريق الداخلية بقيادة ضياء عبد الصمد على خوض مباراة ودية الخميس المقبل أمام سيراميكا على استاد كلية الشرطة .
كان ضياء عبد الصمد قد منح لاعبي الداخلية راحة 72 ساعة وذلك عقب الخسارة أمام الاسماعيلي بهدفين نظيفين في مباراة الجولة 33 والتي جمعت الفريقين أمس الجمعة .
وهبط فريق الداخلية بشكل رسمي إلى دوري القسم الثاني عقب الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة 32 ليقضي الفريق الأبيض على طموحات الداخلية في البقاء بالدوري العام.
ويترقب الداخلية مواجهة النادي المصري في مباراة الجولة 34 والأخيرة من عمر المسابقة المحلية والتي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية يخوض مباراة ودية أمام سيراميكا الخميس المقبل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.