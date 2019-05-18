شكرا لقرائتكم الداخلية يخوض مباراة ودية أمام سيراميكا الخميس المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر فريق الداخلية بقيادة ضياء عبد الصمد على خوض مباراة ودية الخميس المقبل أمام سيراميكا على استاد كلية الشرطة .

كان ضياء عبد الصمد قد منح لاعبي الداخلية راحة 72 ساعة وذلك عقب الخسارة أمام الاسماعيلي بهدفين نظيفين في مباراة الجولة 33 والتي جمعت الفريقين أمس الجمعة .

وهبط فريق الداخلية بشكل رسمي إلى دوري القسم الثاني عقب الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة 32 ليقضي الفريق الأبيض على طموحات الداخلية في البقاء بالدوري العام.

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ويترقب الداخلية مواجهة النادي المصري في مباراة الجولة 34 والأخيرة من عمر المسابقة المحلية والتي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.