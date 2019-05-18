شكرا لقرائتكم مدرب المنتخب يشارك أعضاء اتحاد الكرة فى إفطار جماعى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لبى المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى وجهازه المعاون دعوة إفطار جمعية اللاعبين المحترفين التي يترأسها مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكره، المقام حالياً فى أحد الفنادي الكبري. حضر أعضاء اتحاد الكرة وعدد كبير من الاندية ومجموعة من اللاعبين المحترفين.

اجيرى

اجيرى

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