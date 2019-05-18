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طارق يحيى وحمادة أنور يؤديان مناسك العمرة...

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جدة - عمرو شويل أدى طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق وحمادة أنور مدير قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء أداء مناسك العمرة.

وقام الثنائى طارق يحيى وحماده أنور بالدعاء للزمالك بأن يحالف الفريق التوفيق فى مباراة الغد أمام نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها على الملعب البلدى ببركان، فى ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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