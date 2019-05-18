شكرا لقرائتكم طارق يحيى وحمادة أنور يؤديان مناسك العمرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق وحمادة أنور مدير قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء أداء مناسك العمرة. وقام الثنائى طارق يحيى وحماده أنور بالدعاء للزمالك بأن يحالف الفريق التوفيق فى مباراة الغد أمام نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها على الملعب البلدى ببركان، فى ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طارق يحيى وحمادة أنور يؤديان مناسك العمرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.