شكرا لقرائتكم رباعى الأهلى يلبى دعوة طفل السرطان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام رباعى النادي الأهلي، على معلول ووليد أزارو وجيرالدو وحسين الشحات، بتلبية دعوة طفل صغير مريض بالسرطان. ووجه الطفل الصغير يوسف دعوة لرباعى الأهلي المذكور لزيارته بالمستشفى أثناء تواجده لتلقى العلاج وبالفعل توجه الرباعى للطفل. وأبدى يوسف سعادته البالغة بعد رؤية رباعى الأهلي فى المستشفى وحرص اللاعبون على التقاط صورة تذكارية معه.

رباعى الأهلى فى زيارة الطفل يوسف

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