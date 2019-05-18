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شكرا لقرائتكم الزمالك يشترط 30 مليار للتفريط فى فرجاني ساسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تداولت وسائل الإعلام التونسية، باهتمام كبير، مصير التونسى فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، بعد دخول اللاعب دائرة اهتمام العديد من الأندية الخليجية للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفى المقبل.
وذكر موقع "الصريح" التونسى، أن مجلس إدارة نادى الزمالك رفض كافة العروض التى تلقاها فرجانى ساسى للرحيل عن قلعة ميت عقبة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكشف الموقع وضع مجلس الزمالك شرطا تعجيزيا لرحيل فرجاني ساسي خلال الميركاتو الصيفى، وطلب تقاضى 30 مليارا للتفريط فى خدمات لاعب الوسط التونسى الأمر الذى يعقد الأمور ويجعل رحيل رمانة ميزان وسط الملعب الأبيض أمر فى غاية الصعوبة.
وتلقى فرجاني ساسي العديد من العروض الخليجية لضمه حيث أكد موقع الصريح أن ناديي اتحاد جده والهلال يسعيان لضم اللاعب فى الصيف المقبل.
فرجاني ساسي مطلوب فى الخليج
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