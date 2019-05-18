شكرا لقرائتكم اتحاد الرماية يعلن قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة كأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو إتحاد الرماية عن قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة كأس العالم للرماية لضغط الهواء و الرصاص و المقرر لها الفترة من 26 و حتى 31 مايو الجارى.
و تضم قائمة اللاعبين كلا من، رامى احمد و حافظ جمال فى منافسات المسدس ، بالإضافة إلى الزهراء شعبان و هدير سيد مخيمر و شيماء حشاد و دينا العيسوى فى منافسات البندقية.
كما يشارك فى منافسات البندقية رجال الرامى أسامة محمد السيد.
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