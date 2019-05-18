شكرا لقرائتكم محمد رضوان يستعد لاختبارات الناشئين بالمقاولون العرب قبل الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعيد محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، ترتيب الأوراق استعداداً لاختبارات قطاع الناشئين قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث تقام الاختبارات في 8 يونيو المقبل .

ويعمل محمد رضوان على اجراء تعديلات في الأجهزة الفنية لقطاعات الناشئين خلال الفترة المقبلة ودراسة السير الذاتية للمدربين .

كان مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح قد عين محمد رضوان رئيسا لقطاع الناشئين بالنادى في فبراير الماضي، فى إطار حرص مجلس الإدارة على الاستمرار فى تطوير والارتقاء بمستوى القطاع تنفيذا لسياسة المجلس المعروفة بالاهتمام بالناشئين وتوفير كل سبل الدعم .

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وتقام الاختبارات للمراحل السنية من مواليد 1997 وحتى مواليد 2011، على أن تتبعها الاختبارات الخارجية في الأقاليم المختلفة.

ومن المقرر أن يعقد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة النادى والمشرف العام على الكرة، جلسة مع محمد رضوان لمناقشة تقريره الفنى بعد نهاية الموسم رسميًا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 47 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن النادي المصري صاحب المركز الرابع برصيد 48 نقطة، وذلك عقب الفوز الكبير الذي حققه ذئاب الجبل على فريق الجونة في الجولة الماضية برباعية مقابل هدف