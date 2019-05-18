3 حراس مرمي فقط لمنتخب مصر فى بطولة الأمم الأفريقية...

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جدة - عمرو شويل بعد اقتراب بطولة الأمم الأفريقية 2019 من الإنطلاق وتحديداً يوم 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين ، لم تشهد قائمة حراسة مرمى المنتخب أى تعديلات أو تغييرات فى قائمة أسماء الحراس المرشحين للإنضمام للمعسكر المقرر له 6 يونيو المقبل وهم : أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز و محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بالإضافة إلى محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك .
استقر مسئولو المنتخب على ضم 3 حراس مرمي فقط لبطولة الأمم الأفريقية خاصة أن القائمة تنص فقط على ضم 23 لاعب وحارس مرمى خلال البطولة.
يدرس الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري ضم 4 حراس مرمى من بداية المعسكر على أن يتم إستبعاد حارس يوم 11 يونيو وهو الموعد الأخير لإرسال قائمة الـ23 لاعب المشاركين فى بطولة الأمم الأفريقية.
يعد محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي هو الأقرب للتواجد كحارس رابع فى معسكر الفراعنة المقرر إنطلاقه 6 يونيو.
استقر مسئولو المنتخب على ضم 3 حراس مرمي فقط لبطولة الأمم الأفريقية خاصة أن القائمة تنص فقط على ضم 23 لاعب وحارس مرمى خلال البطولة.
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