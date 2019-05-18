شكرا لقرائتكم 3 حراس مرمي فقط لمنتخب مصر فى بطولة الأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد اقتراب بطولة الأمم الأفريقية 2019 من الإنطلاق وتحديداً يوم 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين ، لم تشهد قائمة حراسة مرمى المنتخب أى تعديلات أو تغييرات فى قائمة أسماء الحراس المرشحين للإنضمام للمعسكر المقرر له 6 يونيو المقبل وهم : أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز و محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بالإضافة إلى محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك .

استقر مسئولو المنتخب على ضم 3 حراس مرمي فقط لبطولة الأمم الأفريقية خاصة أن القائمة تنص فقط على ضم 23 لاعب وحارس مرمى خلال البطولة.

يدرس الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري ضم 4 حراس مرمى من بداية المعسكر على أن يتم إستبعاد حارس يوم 11 يونيو وهو الموعد الأخير لإرسال قائمة الـ23 لاعب المشاركين فى بطولة الأمم الأفريقية.

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يعد محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي هو الأقرب للتواجد كحارس رابع فى معسكر الفراعنة المقرر إنطلاقه 6 يونيو.

استقر مسئولو المنتخب على ضم 3 حراس مرمي فقط لبطولة الأمم الأفريقية خاصة أن القائمة تنص فقط على ضم 23 لاعب وحارس مرمى خلال البطولة.