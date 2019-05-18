شكرا لقرائتكم اختفاء باسم مرسى.. "حفنة" عروض لمهاجم سموحة بعد خناقته مع العميد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى باسم مرسى مهاجم الزمالك عرضين أحدهما عربى للرحيل عن الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعد انتهاء علاقة اللاعب بنادى سموحة.

ويفاضل باسم مرسى بين العروض المقدمة له ولم يتخذ اللاعب قراراه النهائى بشأن رفضها أو الاستمرار مع الزمالك فى الموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن علاقة باسم انتهت مع النادي السكندري،على خلفية الخلاف الذي نشب بين المهاجم الدولي وحسام حسن المدير الفني لسموحة.

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وكشف مصدر مطلع داخل نادي سموحة لـ"الخليج 365"، أن باسم على منقطع عن التدريبات الجماعية ويجلس فى منزله حالياً، رافضا الحضور لمقر النادي بسبب خلافه الشديد مع حسام حسن.

أضاف المصدر أن باسم مرسى، سيعود لنادي الزمالك، مرة أخرى بعد انتهاء مباراتي سموحة فى بطولة الدوري المصري الممتاز.