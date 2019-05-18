شكرا لقرائتكم مصر تتقدم بطلب لتنظيم بطولة أفريقيا 2020 لإتحاد الريشة الطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام التهامى رئيس إتحاد الريشة الطائرة على أنه سيتقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقى فى الاجتماع المقرر له يوم 22 مايو الجارى فى الصين لتنظيم بطولة أفريقيا 2020 فى مصر.

يمثل هشام التهامى مصر فى اجتماعات الاتحاد الدولى والعربى والأفريقى والبحر المتوسط للعبة المقرر لها الفترة من 22 حتى 24 مايو الجارى فى الصين.

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ويقام اجتماع اتحاد البحر الأبيض المتوسط يوم 22 من نفس الشهر الجارى، على أن يقام اجتماع الاتحاد الأفريقى فى نفس اليوم.

بينما يقام اجتماع الاتحاد الدولى يوم 23 مايو الجارى ومنتدى الاتحاد الدولى واجتماع الاتحاد العربى يوم 24 من نفس الشهر.