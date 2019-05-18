شكرا لقرائتكم فالنسيا رابع المتأهلين إلى دوري الأبطال بفوزه على بلد الوليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حسم فالنسيا تأهله، برفقة برشلونة وأتلتيكو وريال مدريد، إلى دوري أبطال أوروبا، حيث أنهى الموسم في المركز الرابع بعدما تغلب على مضيفه بلد الوليد 2 - صفر.

أما إشبيلية وخيتافي، فقد أنهيا الموسم في المركزين الخامس والسادس، على الترتيب ليشاركا في الدوري الأوروبي، بينما يخوض إسبانيول صاحب المركز السابع، التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي.

وتغلب إشبيلية اليوم على أتلتيك بيلباو 2 - صفر بينما تعادل خيتافي مع فياريال 2 - 2، واختتم إسبانيول مشواره في الموسم بالفوز على ريال سوسييداد 2 - صفر.

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وحسم فالنسيا مباراته أمام مضيفه بلد الوليد بهدفين نظيفين سجلهما كارلوس سولر باراغان ورودريغو مورينو في الدقيقتين 36 و52 ليرفع فالنسيا رصيده إلى 61 نقطة وينتزع المركز الرابع.

كذلك تغلب إشبيلية على أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين سجلهما وسام بن يدر ومنير الحدادي في الدقيقتين 44 و92 ، لينهي إشبيلية الموسم برصيد 59 نقطة في المركز الخامس.

وبالنتيجة نفسها، تغلب إسبانيول على ريال سوسييداد، وقد سجل هدفي إسبانيول، روبرتو روزاليس و "وو لي" في الدقيقتين 58 و65.