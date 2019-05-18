شكرا لقرائتكم في ظهورهما الأخير.. ريبيري وروبن على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يجلس الثنائي فرانك ريبيري وآرين روبن، لاعبا فريق بايرن ميونخ الألماني، على مقاعد البدلاء عندما يلتقي فريقهما مع آينتراخت فرانكفورت في وقت لاحق من يوم السبت في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني "بوندسليغا"، والتي ستحسم وجهة لقب الدوري.

واختار المدرب نيكو كوفاتش الثنائي الشاب كينغسلي كومان وسيرج نابري ليكونا في التشكيل الأساسي للمباراة، والتي يكفي بايرن التعادل فيها لضمان التتويج باللقب السابع على التوالي.

ويتواجد أيضا رافينيا، أحد لاعبي بايرن القدامى أيضا والذي يرحل بنهاية الموسم، على مقاعد البدلاء. ويغيب عن الفريق القائد مانويل نوير حارس المرمى ولاعبا الوسط خاميس رودريغيز وخافي مارتينيز.

وإذا خسر بايرن أمام آينتراخت، فبإمكان بوروسيا دورتموند التتويج بلقب الدوري إذا فاز على بوروسيا مونشنغلادباخ.