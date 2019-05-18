مانشستر سيتي يتوج بكأس إنكلترا ويحقق ثلاثية محلية غير مسبوقة

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سحق مانشستر سيتي منافسه واتفورد بسداسية نظيفة في نهائي كأس انكلترا في طريقه الى تحقيق ثلاثية محلية غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الانكليزية السبت على ملعب ويمبلي في لندن.

وكان سيتي احرز كأس رابطة الاندية بفوزه على تشلسي بركلات الترجيح في اواخر شباط/فبراير الماضي، قبل ان يحتفظ بلقب بطل الدوري الانكليزي الممتاز بعد صراع مرير مع ليفربول الاحد الماضي.

وسجل رحيم ستيرلينغ ثلاثية واضاف كل من الاسباني دافيد سيلفا والبلجيكي كيفن دي بروين والبرازيلي غابريال جيزوس الاهداف الثلاثة الاخرى ليحقق فريقهم اكبر فارق في النتيجة في نهائي كأس انكلترا منذ عام 1903.

ملخص المباراة: