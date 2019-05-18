طارق يحيى وحمادة أنور يؤديان مناسك العمرة ودعوات للزمالك قبل النهائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص طارق يحيى، المدير الفنى السابق لسموحة، ونجم الزمالك السابق وحمادة أنور مدير قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء على أداء مناسك العمرة. وقام الثنائى طارق يحيى وحماده أنور بالدعاء للزمالك بأن يحالف الفريق التوفيق فى مباراة الغد أمام نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها على الملعب البلدى ببركان، فى ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية. Advertisements

طارق يحيى وحمادة أنور يؤديان مناسك العمرة

طارق يحيى وحمادة أنور يؤديان مناسك العمرة

حماده أنور

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