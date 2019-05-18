شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمومية الجبلاية تجبر أبو ريدة على الاستمرار فى العمل العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وعلى رأسهم محمد أبو جنبة رئيس نادى دمياط، هانى أبو ريدة رئيس الجبلاية بالتراجع عن قراره باعتزال العمل العام.
وقال أبو جنبة إنه وأعضاء الجمعية العمومية يدعمون استمرار أبو ريدة، ليؤكد رئيس الجبلاية أنه مستمر وسيقود الكرة المصرية بشكل طبيعى بعد بطولة أمم أفريقيا، متمنيا التوفيق للمنتخب.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. عمومية الجبلاية تجبر أبو ريدة على الاستمرار فى العمل العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.