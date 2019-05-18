شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمومية الجبلاية تجبر أبو ريدة على الاستمرار فى العمل العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وعلى رأسهم محمد أبو جنبة رئيس نادى دمياط، هانى أبو ريدة رئيس الجبلاية بالتراجع عن قراره باعتزال العمل العام.

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وقال أبو جنبة إنه وأعضاء الجمعية العمومية يدعمون استمرار أبو ريدة، ليؤكد رئيس الجبلاية أنه مستمر وسيقود الكرة المصرية بشكل طبيعى بعد بطولة أمم أفريقيا، متمنيا التوفيق للمنتخب.