شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يشترط 30 مليار جنيه للتفريط فى فرجانى ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مصير التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، حديث الساعة داخل القلعة البيضاء، ليس فى مصر فقط وإنما فى تونس أيضا ووضع مسئولو النادى الأبيض شرطا تعجيزيا لرحيل اللاعب بمطالبة الأندية الراغبة فى ضمه بسداد 30 مليارا جنيه نظير رحيله. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. الزمالك يشترط 30 مليار جنيه للتفريط فى فرجانى ساسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.