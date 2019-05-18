شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يواجه سيراميكا ودياً قبل المباراة الأخيرة فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر فريق الداخلية بقيادة ضياء عبد الصمد على خوض مباراة ودية الخميس المقبل أمام سيراميكا على استاد كلية الشرطة.

وكان ضياء عبد الصمد قد منح لاعبى لداخلية راحة 72 ساعة عقب الخسارة أمام الإسماعيلى بهدفين نظيفين في مباراة الجولة 33 أمس الجمعة.

وهبط فريق الداخلية بشكل رسمى إلى دورى القسم الثانى، عقب الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف فى مباراة الجولة 32، ليقضى الفريق الأبيض على طموحات الداخلية فى البقاء بالدورى العام.

ويترقب الداخلية مواجهة النادى المصرى فى مباراة الجولة 34 والأخيرة من عمر المسابقة المحلية والتي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.