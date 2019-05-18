شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى وجهاز المنتخب فى حفل إفطار جمعية المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب، وجهازه المعاون حفل إفطار جمعية اللاعبين المحترفين التى يترأسها مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، المقام حالياً فى أحد الفنادق الكبرى بوسط المدينة. كما حضر أعضاء اتحاد الكرة وعدد كبير من الأندية ومجموعة من اللاعبين المحترفين.

اجيري

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