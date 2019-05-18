"نسألكم الدعاء".. رسالة مدرب سلة سموحة للجماهير فى البطولة الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أشرف توفيق المدير الفنى لفريق سلة سموحة رسالة إلى جماهير ومحبى كرة السلة ، من خلال صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك. وكتب توفيق عبر صفحته " الوسط الرياضى لكرة السلة والمهتمين به أرجوكم أدعوا لى ولفريقى سموحة بالتوفيق فى المربع الذهبى بأنجولا" Advertisements ومن المقرر أن يلتقى سموحة مع أول أغسطس الانجولى يومى 24 و 26 مايو الجارى فى إطار نصف نهائى البطولة الأفريقية ، وهو الدور الذى وصل له الفريق السكندرى بعد الفوز على الأهلى فى ربع نهائى المنافسات.

مدرب سموحة يطالب الجماهير بالدعاء للسلة

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