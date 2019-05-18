شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات نفسية من جروس لعمر صلاح قبل مواجهة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، عدة جلسات نفسية مع عمر صلاح حارس الفريق الثالث، الذى سيتولى حراسة عرين الأبيض، فى مباراته ضد نهضة بركان المغربى، والمقرر لها غدًا الأحد، على ملعب الأخير فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
وحرص جروس على تدعيم عمر صلاح معنويًا، وتحفيزه قبل المباراة المصيرية التى سيخوضها أمام نهضة بركان، خاصة أن اللاعب كان على مقاعد البدلاء ثم الله - سبحانه وتعالى - أن يصبح الحارس الوحيد فى نهائى الكونفدرالية، لذلك يحرص الخواجة السويسرى على دعمه معنويًا.
ويحرس عمر صلاح صاحب الـ21 عامًا، مرمى الزمالك أمام نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى المغرب، وذلك بعد إيقاف محمود جنش للطرد أمام النجم الساحلى فى نصف النهائى، وتعرض عماد السيد للإصابة بكسر فى أحد أصابع يده خلال المشاركة أمام الداخلية، فى الدورى.
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