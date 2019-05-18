شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف يستعد الزمالك فى المغرب لمواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، استعداداته فى المغرب، لمواجهة نهضة بركان، غدًا الأحد على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت بعثة فريق الزمالك فى الساعات الأولى من صباح الجمعة إلى المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، وخاض الفريق الأبيض مرانه الأول أمس، بأحد ملاعب مدينة السعيدية بالمغرب، على أن يخوض اليوم آخر تدريب على ملعب المباراة.

وظهر محمود حمدى الونش مدافع الأبيض، بدون واقى الأنف، بعد أن خاض التدريبات فى القاهرة قبل السفر إلى المغرب بـ"واقى الوجه" بعد الإصابة التى تعرض لها بالأنف فى لقاء وادى دجلة بالدورى، الذى انتهى بفوز الأبيض بهدفين دون رد، حيث غادر اللاعب بين شوطى المباراة وشارك محمد عبد الغنى بدلا منه.

كما ظهر يوسف أوباما مهاجم الزمالك مرتدياً حذاء مدون عليه علامة "CR7" فى إشارة إلى النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو.

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