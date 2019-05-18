شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. توكة وربطة حذاء وذهول طفلة.. لقطات من مباراة الأهلى و إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الأهلى و إنبى التى جمعت الفريقين فى إطار اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى عدة لقطات لفتت الأنظار تم رصدها من خلال الكاميرات التى تابعت المباراة.

وفاز الأهلى على الفريق البترولى بهدفين دون رد أحرزهما حسين الشحات و مروان محسن، ليواصل التربع على قمة الدورى.

توكة بسيونى

ومن هذه المشاهد قيام محمد بسيونى لاعب إنبى بربط شعره باستخدام " توكة "، وما لفت الأنظار انه من المعتاد أن يستخدم اللاعبين التوكة لربط الشعر، لكن الغير مألوف هو فعل ذلك خلال اللقاء وداخل أرض اللعب.

ربط الحذاء

لقطة أخرى رصدتها الكاميرات، و هى قيام محمد عادل حكم المباراة بربط حذائه خلال سير اللقاء، وهو ما أثار الجدل حول احتساب الوقت بدل الضائع وتحديده فى مباريات الدورى أم لا ، رغم أنه لم يستغرق ثوانى معدودة .

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ذهول الطفلة

حالة من الذهول انتابت طفلة فى مباراة الاهلى و إنبى، باستاد بتروسبورت، حيث خطفت الطفلة الصغيرة الأضواء بعد رد فعلها الذى يشير إلى اندهاشها من الفرصة التى أضاعها رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق الأحمر.

شاى عاشور

وفى مشهد يتكرر فى الملاعب المصرية، ظهر حسام عاشور لاعب الأهلى يتناول كوبا من الشاى، أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء وتبادل مع زميله رامى ربيعة مدافع الفريق كوب الشاى "الخمسينة"، أثناء اللقاء.