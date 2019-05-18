شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضوان يعيد ترتيب الأوراق قبل اختبارات الناشئين فى المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيد محمد رضوان، رئيس قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب، ترتيب الأوراق استعداداً لاختبارات قطاع الناشئين قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث تقام الاختبارات فى 8 يونيو المقبل .

ويعمل محمد رضوان على إجراء تعديلات فى الأجهزة الفنية لقطاعات الناشئين خلال الفترة المقبلة ودراسة السير الذاتية للمدربين .

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وكان مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، عين محمد رضوان رئيساً لقطاع الناشئين بالنادى فى فبراير الماضى، فى إطار حرص مجلس الإدارة على الاستمرار فى تطوير والارتقاء بمستوى القطاع تنفيذا لسياسة المجلس المعروفة بالاهتمام بالناشئين وتوفير كل سبل الدعم .

وتقام الاختبارات للمراحل السنية من مواليد 1997 وحتى مواليد 2011، على أن تتبعها الاختبارات الخارجية فى الأقاليم المختلفة.

ومن المقرر أن يعقد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة النادى والمشرف العام على الكرة، جلسة مع محمد رضوان لمناقشة تقريره الفنى بعد نهاية الموسم رسميًا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 47 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن النادى المصرى صاحب المركز الرابع برصيد 48 نقطة، وذلك عقب الفوز الكبير الذى حققه ذئاب الجبل على فريق الجونة فى الجولة الماضية برباعية مقابل هدف.