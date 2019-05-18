الاتحاد السكندرى يواجه طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة بدون جمهور

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اليوم السبت، قراراً بإقامة مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 مايو الجاري في الساعة العاشرة مساءً على استاد جهاز الرياضة العسكري بدون أي جمهور.

تجدر الإشارة أن قرر اتحاد الكرة أيضاً إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 مايو الجاري على استاد برج العرب بدون جمهور، حيث وجه مجلس اتجاد الكرة إخطاراً إلى الناديين “الأهلي والإسماعيلي” يفيد بحضور 30 فرداً فقط أي بواقع 15 فرداً لكل نادي وهم أعضاء مجلس إدارة الناديين فقط لا غير وعدم حضور الجمهور.