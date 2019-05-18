مصادر: طرح أجهزة استقبال البث الأرضي خلال أيام لمشاهدة أمم أفريقيا

كتب- محمد عمارة ومصطفى علي:

قال مصدر بالهيئة الوطنية للإعلام، إن إحدى شركات الهيئة، تطرح خلال أيام أجهزة استقبال البث الرقمي للقنوات الأرضية، وذلك لتمكين المصريين من مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشره اسمه، لمصراوي، السبت: "جرى التعاقد لاستيراد أجهزة استقبال أشبه بالريسيفر، لإتاحة بث القنوات الأرضية بجودة فائقة".

وأوضح المصدر: "سنتيح أجهزة إريال حديثة وأيضا أجهزة استقبال، وإذا كان التليفزيون الموجود لدى العميل يتيح tv tuner، سيحتاج إلى جهاز إريال...