كتب: ضياء السقا
حسمت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أزمة ملعب قمة الإسماعيلي والأهلي، المؤجلة من الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز.
وأعلنت اللجنة عن إقامة المباراة بملعب ستاد برج العرب بدون حضور جماهيري، لأسباب أمنية، في العاشرة مساء يوم 22 مايو الجاري، وفقا للموقع الرسمي للجبلاية.
كما قررت اللجنة أيضا إقامة مباراة طلائع الجيش مع الاتحاد السكندري المحدد لها 10 مساء 21 مايو الحالي ضمن الجولة 33 للمسابقة بجهاز الرياضة العسكري بدون جمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبلاية تحسم أزمة ملعب قمة ’’الإسماعيلي والأهلي‘‘.. تعرف على موعد المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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