الزمالك مهدد بفقدان 8 لاعبين في إياب نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصبح الزمالك مهددًا بفقدان 8 من لاعبيه في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية في مصر أمام نهضة بركان المغربي يوم 26 مايو الجاري.

ويحل الزمالك ضيفا على نهضة بركان غدًا الأحد في ذهاب نهائي المسابقة القارية، التي يأمل الأبيض في حصد لقبها للمرة الأولى في تاريخه.

لكن هناك 8 لاعبين عليهم توخي الحذر في المباراة لعدم الغياب عن لقاء العودة، إذ ستمنعهم بطاقة صفراء جديدة عن خوض نهائي الحسم.

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وتضم القائمة كلا من: محمود علاء، إبراهيم حسن، طارق حامد، حمدي النقاز، يوسف أوباما، عمر السعيد، محمود كهربا، وعماد السيد.

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