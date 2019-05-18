بايرن ميونيخ بطلا للبوندسليجا للموسم السابع على التوالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تُوج بايرن ميونيخ للموسم السابع على التوالي بلقب الدوري الألماني، بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة (5-1) اليوم السبت في لجولة الـ34 والأخيرة من البوندسليجا.

وعزز البافاري موقعه على صدارة الترتيب رافعا رصيده إلى 78 نقطة، ليكتفي بوروسيا دورتموند بإنهاء المسابقة في الوصافة برصيد 76 نقطة بعد فوزه على بوروسيا مونشنجلادباخ (2-0).

وحصد بايرن لقب البوندسليجا للمرة الـ29 في تاريخه، ليواصل هيمنته على الرقم القياسي لأكثر الأندية حصدًا للقب، مبتعدًا بفارق 20 لقبًا عن نورنبيرج أقرب ملاحقيه بتسعة ألقاب.

وخاض دورتموند المرحلة الأخيرة متمسكا بالأمل الأخير له في انتزاع اللقب من غريمه البافاري، والذي كان متمثلا في هزيمة بايرن أمام آينتراخت إلى جانب فوز دورتموند، لكن بايرن تفادى المفاجآت المدوية وحقق الانتصار الكبير اليوم ليعتلي منصة التتويج للموسم السابع على التوالي.

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وتوج بايرن ميونخ اليوم بلقب البوندسليجا للمرة الأولى على ملعبه الحالي "أليانز أرينا" منذ افتتاحه في 2005، ويرجع آخر لقب حصده الفريق البافاري على أرضه إلى عام 2000.

وكتب فرانك ريبيري وآريين روبن نهاية مثالية لمشوارهما مع بايرن في الدوري الألماني، وسجل كل منهما هدفا للفريق خلال مباراة اليوم، كما انفرد ريبيري بالرقم القياسي للاعب الأكثر تتويجا بلقب الدوري الألماني، حيث اعتلى بذلك منصة التتويج تسع مرات.

وأشعل بايرن ميونخ المباراة مبكرا عندما افتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة عن طريق كينجسلي كومان، وقد انتهى الشوط الأول بتقدم بايرن 1 / صفر.

وفي الشوط الثاني، تعادل آينتراخت فرانكفورت عن طريق سيبستيان هيلير في الدقيقة 50 لكن بايرن أمطر شباك منافسه بأربعة أهداف أخرى سجلها ديفيد ألابا وريناتو سانشيز وريبيري وروبين في الدقائق 53 و58 و73 و78.