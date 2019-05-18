أمبرو لمصراوي: الأسود لون احتياطي لقميص الأهلي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن وليد حسن، نائب رئيس شركة "أمبرو" الفائزة بحقوق رعاية الملابس الرياضية للأهلي، أن اللون الأسود سيكون أحد ألوان القميص الاحتياطي لفريق الكرة الأول في الموسم الجديد (2019-2020).

وقال حسن، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الأحمر سيكون اللون الأساسي للفريق كما هو معتاد بجانب الأسود، وهناك لون آخر جاري اختياره من جانب مسؤولي الأهلي ولم يتم الاستقرار عليه حتى الآن، حيث استطاعت شركة أمبرو أن تفوز بحقوق رعاية ملابس الأهلي بداية من الموسم الجاري وحتى نهاية موسم (2021-2022)".

وأوضح: "اختار الأهلي كافة التصميمات الخاصة بالزي الجديد في الموسم المقبل، وقام بإجراء بعض التعديلات، وقبل الإعلان سيكون هناك جلسة تصوير، ثم فيديو ترويجي للقميص الجديد".

وأتم قائلا: "شركة أمبرو ستقوم بتدشين مجموعة من المحلات لبيع قميصها، سنبدأ بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، ثم سنعمل بالتأكيد في محافظات أخرى بمصر شمالا وجنوبا، وسيتم توفير ملابس بأسعار مناسبة للجمهور".