بالصور.. الشحات وثلاثي الأهلي الأجنبي في زيارة لمستشفى 57357

حرص رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسين الشحات، والأنجولي جيرالدو، والمغربي وليد أزارو والتونسي على معلول، على زيارة مستشفى الأطفال 57357، اليوم السبت.

وقام لاعبو الأهلي بزيارة المستشفى، لإدخال البهجة والسرور على الأطفال، والتقاط الصور التذكارية معهم، وتقديم بعض الهدايا خاصة أحد الأطفال الذي يدعى يوسف.

وتلقى اتحاد الكرة، موافقة من الجهات الأمنية لإقامة مباراة الإسماعيلي والأهلي، بملعب برج العرب بالإسكندرية، ودون حضور الجماهير.