اتحاد الكرة يعلن ملعب مباراة الأهلي والإسماعيلي

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراة الإسماعيلي مع الأهلي المحدد لها العاشرة مساء يوم 22 مايو الجاري والمؤجلة من الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز بملعب ستاد برج العرب بدون حضور جماهيري.

وجاء ذلك بعد ورود الموافقات الأمنية ، كما قررت اللجنة أيضا إقامة مباراة طلائع الجيش مع الاتحاد السكندري المحدد لها 10 مساء 21 مايو الحالي ضمن الجولة 33 للمسابقة بجهاز الرياضة العسكري بدون جمهور.