توج بايرن ميونيخ بلقب بطل الدوري الألماني للمرة السابعة تواليا بفوزه على ضيفه إينتزراخت فرانكفورت 5-1 السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة. وسجل الفرنسي كينغسلي كومان (4) والنمسوي دافيد ألابا (53) والبرتغالي ريناتو سانشيز (58) والفرنسي فرانك ريبيري (72) والهولندي أريين روبن (78) أهداف بايرن ميونيخ الذي توج باللقب على أرضه وأمام جماهيره للمرة الأولى منذ عام 2000، فيما سجل الفرنسي سيباستيان هاليه (50) الهدف الوحيد لفرانكفورت. وكان بايرن ميونيخ بحاجة الى التعادل فقط لحسم اللقب الـ29 في تاريخه، بغض النظر عن نتيجة مباراة مطارده المباشر بوروسيا دورتموند ومضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، لكنه كسب النقاط الثلاث معززا صدارته برصيد 78 نقطة بفارق نقطتين أمام دورتموند الذي لم ينفعه فوزه على مونشنغلادباخ 2-صفر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يتوج باللقب السابع تواليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.