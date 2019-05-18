شاهد.. بايرن ميونيخ يسحق آينتراخت بخماسية ويتوج بطلا للدوري الألماني

حسم فريق بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني رسميا بعدما حقق فوزا كبيرا على آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز أرينا معقل العملاق البافاري، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الألماني "البوندسليجا".
سجل كومان هدف التقدم للبافاري في الدقيقة ٤ من عمر المباراة واضاف ديفيد الابا الهدف الثاني في الدقيقة 54 وسجل سانشيز الهدف الثالث في الدقيقة 58، قبل أن يضيف فرانك ريبرري الهدف الرابع في الدقيقة 72،
بهذا الفوز رفع باريرن ميونخ رصيده إلى 78 نقطة يحسم بها لقب الدوري الألماني بفارق نقطتين عن بورسيا دورتموند الثاني برصيد 76 نقطة.
شاهد أهداف مباراة بايرن ميونخ و آينتراخت
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