هاني محمود يهنئ أيمن عبد الوهاب برئاسة الأولمبياد الخاص الإقليمي للدورة الخامسة علي التوالي

قام المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري بارسال برقية تهنئة إلي المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الأقليمي للأولمبياد الخاص الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمناسبة تجديد الثقة بإجماع مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الدولى لاختياره رئيسا إقليميا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للدورة الخامسة على التوالي.
وجاء نص البرقية كالآتي:
الأخ العزيز المهندس / أيمن عبد الوهاب
الرئيس الأقليمي للأولمبياد الخاص الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تحية طيبة وبعد
نتقدم لكم بخالص التهانى بمناسبة تجديد الثقة لسيادتكم للمرة الخامسة على التوالى والذى اذا دل عن شيء فإنما يدل على مدى نجاحكم في الإدارة الحكيمة لبرنامج الأولمبياد الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واستمرار وزيادة كفاءة العمل في المنطقة من أجل خدمة أبنائنا من ذوي الهمم.
معالى المهندس إننى بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس أمناء مؤسسة يونيفاي أيجيبت للدمج المجتمعي
معتمدين على الله وعلى دعمكم نأمل أن تكون الفترة القادمة أزهى من الفترات السابقة متمنين لمصرنا الحبيبه ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستقرار والتقدم والازدهار.
وتقبلوا أرقى التهانى والشكر على دعمكم الدائم.
الوزير المهندس هانئ محمد محمود عبد المجيد
رئيس مجلس أمناء مؤسسة يونيفاي أيجيبت للدمج المجتمعي
وزير التنمية الادارية والاتصالات الأسبق.
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