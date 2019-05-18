احتل أحمد السيد لاعب منتخب مصر للسلاح المركز ١٣ فى كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بفرنسا بعد خسارته من الكوري صاحب ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو بنتيجة ١٥/١٣ فى دور ال١٦ بعد أداء رائع. دي جانيرو بنتيجة ١٥/١٣ فى دور ال١٦ بعد أداء رائع. ونجح السيد في الفوز على بطل السنغال بنتيجة 15-9 في منافسات دور الـ32 ليتأهل الى دور الستة عشر بجداراة واستحقاق. وكان السيد قد حقق الفوز على بطل التشيك بنتيجة ١٥/١١ في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت بدور الـ 64 من البطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السيد يحتل المركز ١٣ فى كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بفرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.