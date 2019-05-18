طاقم حكام مصري لمباراة بيراميدز والنجوم

علمت "الوفد"، من مصادر مطلعة داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن اللجنة جهزت طاقمًا مصريًا لإدارة مباراة بيراميدز والنجوم المقبلة في الدوري. مباراة بيراميدز والنجوم المقبلة في الدوري. وبحسب المصادر، أن اللجنة جهزت طاقمًا مصريًا لإدارة المباراة تحسبًا لعدم طلب بيراميدز تعيين حكام أجانب للمباراة، موضحًا أن بيراميدز حتى الآن لم يطلب حكامًا أجانب. المباراة تحسبًا لعدم طلب بيراميدز تعيين حكام أجانب للمباراة، موضحًا أن بيراميدز حتى الآن لم يطلب حكامًا أجانب.

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