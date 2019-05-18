شاهد .. أول صورة لحريق مقر الأهلي بالجزيرة

نجحت قوات الدفاع المدني، في السيطرة على حريق محدود نشب في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، عند مدخلاللاعبين الخلفي والباركينج الخاص بسيارات لاعبي فريق الكرة بجوار المنطقة التي
وطالت النيران بعض الأخشاب الموجودة في منطقة الورش، دون حدوث أي خسائر كبيرة، وفشل عمال وموظفي النادي في السيطرة على الحريق.
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