زيدان يثير الغموض حول مستقبل بيل مع ريال مدريد

رفض زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني التعليق على مستقبل جاريث بيل إذا كان سيبقى ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل، أم سيرحل.
وأشارت الكثير من التقارير في الفترة الماضية أن زيدان قد أبلغ بيل رحيله عن صفوف الفريق، وأنه ليس ضمنخططه في الموسم المقبل.
وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام ريال بيتيس: "ستكون هناك تغييرات كثيرة في الفريق الموسم، المقبل لكنني لا أعلم إذا كان جاريث بيل سيكون معنا أم لا."
وأضاف:"جاريث بيل سوف يكون معنا ضد ريال بيتيس غداً وهذا كل ما يمكنني قوله، ولا أعرف ما إذا كانت هذه هي مباراته الأخيرة، يمكنك أن تقول إنها نهاية الموسم وستكون هناك تغييرات".
ويعيش بيل أيامًا صعبة مع الملكي وسط تراجع مستواه وغضب الجماهير منه، ومن المحتمل أن تكون وجهتة المقبلة إلى مانشستر يونايتد حسبما أشارت التقارير.
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