حريق في مقر الأهلي بالجزيرة

شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة حريقًا محدودًا عند مدخل اللاعبين الخلفي والباركينج الخاص بسيارات لاعبي فريق الكرة بجوار المنطقة التي يتواجد بها الورش. لاعبي فريق الكرة بجوار المنطقة التي يتواجد بها الورش. وطالت النيران بعض الأخشاب الموجودة في منطقة الورش، دون حدوث أي خسائر كبيرة، وفشل عمال وموظفو النادي في السيطرة على الحريق.

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