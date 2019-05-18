ودع ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، فريقه في مؤتمر صحفي ظهر اليوم السبت، بعدما أعلن النادي رحيله بنهاية الموسم.
وكان نادي يوفنتوس أصدر بيان، عبر موقعه الرسمي قال فيه، ان أليجري سيرحل بنهاية الموسم، ولن يدرب الفريق الموسم القادم.
وقال أليجري خلال المؤتمر الصحفي:" أريد أن أشكر جميع اللاعبين على ما قدموه، نحن فريق رائع ومميز، لديه القدرة على المنافسة في إيطاليا ودوري أبطال أوروبا".
وأضاف: "لقد قيمنا مستقبل يوفنتوس العام القادم، واتخذ النادي قراراً أن يكون فريقه لديه مدرب جديد".
وتابع المدرب الإيطالي: " كمدرب أنا أقيم الأداء وليس النتائج، لكن في كرة القدم من المستحيل أن تقدم نفس المستوى خلال 30 مباراة".
وكان يوفنتوس عين أليجري مدربًا للفريق عام 2014، وحقق مع الفريق إنجازات كثيرة من ضمنها الـتتويج بخمس بطولات للدوري الإيطالي وأربعة كؤوس ولقبين للسوبر، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.
كانت هذه تفاصيل خبر أليجري في مؤتمره الوداعي: أشكر جميع اللاعبين على كل شىء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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