رياضة | أيمن الجمل: إسعاد جماهير دكرنس هدفي في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن الجمل: إسعاد جماهير دكرنس هدفي في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أيمن الجمل لاعب الإسماعيلي الأسبق، عن سعادته بتولي تدريب فريق كرنس، خلال الموسم المقبل، من دوري القسم الثاني.

مشيرا إلى ثقتة فى تحقيق نتائج إيجابية مع فريق دكرنس عقب الإعلان عن توليه المهمة رسميا، وأكد الحمل أن طموح مجلس الإدارة و رغبته الشخصية فى تحقيق إنجاز ونتائج إيجابية تسعد جماهير دكرنس الكبيرة هى مادفعته لقبول المهمة بعد مفاوضات مع رئيس مجلس إدارة نادى دكرنس بعدما تم ترشيحه لتولى المهمة عقب رحيل الجهاز الفنى الأسبق بقيادة مصطفى مرعى وإختياره من بين العديد من الأسماء المرشحة.

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وأكد أن الفريق سوف يبدأ فترة الإعداد قبل ٦ إلى ٨ أسابيع قبل إنطلاق مسابقة القسم الثانى وسوف يقوم الجهاز الفنى من الآن بدراسة السيرة الذاتية للاعبين الحاليين بالفريق والمرشحين للإنضمام من أجل الوقوف على إختيار العناصر المميزة التى سيتم ضمها لصفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

جدير بالذكر أن أيمن الجمل قد نجح فى قيادة الزرقا الموسم الماضى للبقاء بدورى القسم الثانى ليتولى قيادة دكرنس ويعاونه كلا من حسام عبدالعال وأحمد الجمل مدربين عاميين وأحمد الدهراوى لحراس المرمى.